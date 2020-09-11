政府宣布明年起開放瘦肉精美豬進口引發議論，國民黨今天舉行座談會，主婦聯盟環保基金會執行長吳碧霜說，若政府無法把關，未來每個家庭的廚房都需要準備篩劑；台北市議員王鴻薇表示，很多消費者不信任標示，近日篩劑詢問度爆表，痛批政府憑什麼以缺乏民意的行政命令，凌駕經過議會通過的自治條例。

國民黨下午舉行「面對萊克多巴胺美豬進口食安問題」座談會，由永續發展組召集人陳宜民主持，邀集輔仁大學食品科學系教授陳炳輝、主婦聯盟環保基金會執行長吳碧霜等專家學者與會。

吳碧霜說，未來進口美豬，對主婦而言是個擔憂，每個家庭的廚房恐怕都要買篩劑，而篩劑一片要100元，堅持零檢出、零容忍立場。目前針對產婦、體弱長者等高風險族群，並無相關食用萊克多巴胺的影響評估，尤其肝泥是嬰兒重要副食品，恐影響下一代健康。

吳碧霜表示，食安風險管理機制部分，加工食品標示應更清楚，傳統市場要有配套的產銷履歷，強化溯源機制，加工廠或食品廠應提升全用國產肉，另在月子中心、醫院、老人養護機構等群聚吃飯場合，應全面禁止使用瘦肉精肉品。

台北市議員王鴻薇說，近日民眾爭相詢問篩劑要在哪裡購買，顯然對開放瘦肉精美豬進口有疑慮，政府雖說可標示管理，但傳統市場、夜市、小吃店都難以標示，試問大家可以想像，未來要拿出很像驗孕棒的篩劑，進行豬肉檢驗嗎？

王鴻薇痛批，政府一紙行政命令就宣布鬆綁美豬進口，也沒經過國會審查，如今卻要地方政府一條心，憑什麼沒有經過民意基礎的行政命令，要凌駕經過議會通過堅持零檢出的自治條例。

陳炳輝說，他從事食品研究超過30年，若純粹從動物實驗來說，萊克多巴胺是水溶性，毒性較低，半衰期約四小時，在體內的殘留量會比較低，若每天補充水分，可有助於排除毒性物質，從動物實驗來看，沒有我們想像的毒，但要百分之百排除不容易，因為可能會從血液進到各組織，沒有人能保證不會殘留，因此要訂定標準。

(中時 )