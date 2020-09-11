捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率高階代表團訪台，引發大陸強烈抗議。陸媒今(11)日引述消息人士指出，中國大陸將不發展與捷克代表團相關企業的合作，而且韋德齊率領的代表團中的所有個人都將被禁止進入中國大陸。

韋德齊率領代表團8月30日抵達臺灣，展開六天訪問行程。這是自1989年以來，臺灣與捷克交流層級最高的一次。代表團共有89名成員，包括布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）、八位參議員以及媒體記者、學術文化界代表等。

法新社稱，訪問台灣的36家捷克企業主要是高科技領域的中小企業，出發前已預期北京方面可能會對他們採取報復行動。

捷克台灣商會會長Pavel Divi說，中國的報復在預料之中，中方的反應其實是延續之前的宣告，包括中國外長王毅警告維斯特奇爾將為訪問臺灣付出深重代價。目前已有捷克企業受波及。捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）被取消總值530萬捷克克朗（約合新台幣700萬元）的一筆訂單。佩卓夫鋼琴營業額35%仰賴中國，他們憂心，捷中關係惡化將影響未來在中國的銷售。

(中時新聞網)