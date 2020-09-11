育成基金會今年邀請副總統賴清德擔任公益大使拍攝影片。（育成基金會提供／林良齊台北傳真）

中秋佳節將至，以往社福團體每年視為最重要檔期的中秋月餅禮盒銷售，買氣往往就決定了庇護工場是否能穩定營運的指標，育成基金會今年邀請副總統賴清德擔任公益大使拍攝影片，透過鏡頭呼籲大眾認購育成基金會的中秋月餅禮盒，支持身障朋友就業。

在育成基金會庇護工場工作近7年的26歲的唐寶寶小文，平常擔任烘焙助手，主要負責麵團搓圓、麵包半成品製作、原物料及半成品領取，小文因在學時對烘焙有興趣，在學校老師的協助下考取烘焙丙級證照，畢業後她直接錄取育成基金會慈育庇護工場烘焙助手的職位。

育成基金會今年邀請副總統賴清德擔任公益大使拍攝影片。（育成基金會提供／林良齊台北傳真）

小文個性活潑開朗，但一開始學習態度較為不佳、顧著嬉鬧而無法注意工作安全，在就業服務員的教導與輔導後，不但能隨時注意環境是否安全，也能提醒其他同事如何注意安全，對任何工作也能全力以赴。她對於現在的工作很滿意，也對自己學習到的工作項目很有成就感，最希望能用自己的薪水幫爸媽減輕買房的負擔。

育成基金會每年服務大台北地區超過3萬5000名身心障礙者及其家庭，並陸續在雙北設立洗車、烘焙、餐飲、印刷、食品包裝等5間不同型態的庇護工場，雇用近200名身心障礙員工，期待身心障礙者能與一般人一樣獨立自主、社會參與及享有工作的成就感，甚至可進入一般職場就業自力更生，減輕家庭照顧負擔，為自己的人生創造更多可能。

育成基金會表示，希望社會大眾用行動支持育成基金會的憨兒，使他們有穩定就業的機會。訂購月餅可洽訂購專線：（02)2299 – 2212或育成基金會官網。

(中時 )