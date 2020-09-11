共軍頻騷擾台灣，蔡英文總統今天上午赴防空飛彈連視導，隨後也透過臉書表示，「我嚴正警告這些不速之客，不要低估國軍守護家園的決心」；國防安全24小時確保中！請國人放心，也請給辛苦的國軍弟兄姊妹們鼓勵。

總統指出，這幾天在台灣西南空域，有共機闖入騷擾。對此，國軍各級部隊24小時輪值戒備，全程嚴密監控、應對，並主動公布相關影像。外交部也召開記者會，將侵入我國防空識別區的不當行為，即時傳達給國際社會。

總統說，「我嚴正警告這些不速之客，不要低估國軍守護家園的決心」，更不要忽視台灣人民確保自由民主生活的意志，切勿成為破壞區域和平穩定現狀的那一方。

總統說，今天稍早，我也去慰勉了任務繁重的國軍防空飛彈連，代表國家感謝弟兄姊妹們捍衛空防的辛勞。

總統指出，這些外據點的官兵，雖然人數不多，卻扛起了空防重責，「當我視導飛彈發射架操演，看見大家24小時保持戰備、緊盯雷達螢幕的專注，我很清楚，這是一支『小單位、大任務』的鋼鐵勁旅」。

總統表示，國軍還有無數這樣的鋼鐵勁旅，不分晝夜堅守著崗位。國土主權，我們寸步不讓！

(中時 )