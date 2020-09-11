大陸國台辦發言人馬曉光傍晚發布新聞稿，針對中國國民黨前副主席王金平將率國民黨代表團出席第十ニ屆海峽論壇一事表示，第十二屆海峽論壇將於9月19日開始在福建省舉辦，兩岸各界將圍繞「擴大民間交流、深化融合發展」主題，開展形式多樣的交流活動，以實際行動促進兩岸經濟、文化、基層、青年及疫情防控、公共衛生、影視等領域務實交流合作，深化兩岸融合發展。我們歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇。

馬曉光表示，兩岸同胞是一家人，應共同促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。兩岸各界應多做有利於增進瞭解、增信釋疑的事。

立法院前院長王金平率團出席即將登場的海峽論壇，昨天遭大陸中央電視指稱，王金平此行是要登陸「求和」。對此，香港中評社11日下午報導稱，中評社今天就此向大陸涉台部門「權威人士」查證，該人士答覆，央視海峽兩岸節目主持人李紅的相關言論並不代表大陸官方的立場。

報導表示，該權威人士認為，在當前兩岸關係形勢下，王金平此行有助於擴大和深化兩岸民間交流，對兩岸經濟社會融合發展將產生廣泛積極影響，當然也有助於維護台海和平。

(中時 )