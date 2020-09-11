萬里區長粘雪琴也與模特兒一起採地瓜，過程逗趣橫生。（新北市萬里區公所提供／張睿廷新北傳真）

新北市萬里區公所為推廣美味地瓜，打破傳統，在「2020雙興地瓜節」邀請模特兒傅若妘、江昀樺參加採地瓜活動，希望能將最優質的雙興黃金地瓜行銷出去。萬里區長粘雪琴表示，來萬里不只能吃地瓜，還有挖地瓜、地瓜DIY、地瓜知識小學堂等適合親子共遊的小活動，樂趣無窮。

萬里幅員遼闊，三面環山、一面環海，轄區內景點、特產多元且豐富，而現在9月正是地瓜盛產季節，其中雙興里因海拔高、水氣足，土壤條件佳，成了優良地瓜生產環境。

雙興里長郭嘉書表示，乾處的地瓜種植的時間比一般地瓜多15至20日，4月開始種植，8月底至9月是採收，由於產量不多加上品質佳，就算價格較高，也很受民眾青睞。

今年的「萬里雙興地瓜節」還打破傳統思維，邀請模特兒傅若妘、江昀樺來採地瓜，2人都是初次體驗，過程中還因不小心拔得太用力，差點跌倒，過程十分逗趣。

江昀樺指出，現代年輕人很少有機會體驗農村生活，這是他生平第一次來拔地瓜，覺得相當新奇且有趣，每個地瓜大小皆不同，很像驚喜包，非常推薦年輕人帶著朋友一起來玩。

粘雪琴表示，台農57號地瓜金黃飽滿又多纖，附有許多營養，不管蒸、煮、炸、烤皆相當適合，若民眾有興趣，還能提早預約10道滿漢地瓜餐，感受萬里地瓜的美味。

(中時 )