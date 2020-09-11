新北市朱銘美術館、新北市動保處為響應「世界狂犬病日」，將在27日合辦「新北毛起來模範日」，屆時會開放狗兒入園玩耍、野餐，還有毛寶貝走秀趴、寵物市集、寵物溝通師現場諮詢等活動。另民眾只要替毛小孩線上預約，還可享受免費入館優惠。

世界狂犬病日是由「全球控制狂犬病聯盟」於2007年所發起，也是聯合國指定的紀念日，目的是希望提高人們對狂犬病的認識。

朱銘美術館長期關注毛寶貝相關議題，為了響應狂犬病日，與新北市動保處合作，邀請飼主於27日帶著心愛的毛寶貝一起來園區遊玩，藉機鼓勵民眾為小狗植入晶片辦理寵物登記、節育，施打狂犬病疫苗。

「新北毛起來模範日」當天會舉辦多項活動，除了能讓飼主帶著毛寶貝在偌大的園區內野餐、打滾放風，還安排小狗狗走秀趴，並規畫寵物用品市集、太極廣場音樂會等。

朱銘美術館也煙排寵物溝通師參與活動，只要飼主有任何疑問，都能藉此機會詢問，讓飼主更加了解自己的的寵物。

朱銘美術館表示，活動現場有安排獸醫免費施打狂犬病疫苗與晶片植入服務，而原本就已替小狗植入晶片的飼主則能獲得客製化毛孩專用「鐵飯碗」，另只要在18日前線上預約參與活動，便可享有1隻毛寶貝帶2名來賓免費入館優惠。

(中時 )