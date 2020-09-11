水土保持局11日舉辦八甲茶友會，輔導苗栗市農會與8處農會，聯合推出「四季貓裏」茶品牌，盼提升苗栗茶品市場競爭力。（巫靜婷攝）

農友邱慶良的茶園採友善耕作，經生態監測，成功拍到石虎出沒於八甲茶園。（巫靜婷攝）

2020苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑、技術競賽頒獎典禮與跨域成果展示，由在地茶師職人帶領，將苗栗陶文化結合貓裏紅茶，寫下祈福願望再將貓裏紅茶放入陶甕中，進行封茶儀式。（巫靜婷攝）

全台首處石虎保育生態茶園在苗栗，苗栗市八甲茶園跨域合作，在農委會水保局台中分局、茶葉改良場、苗栗縣府支持下，不僅戮力推廣「貓裏紅」品牌，部分農友更實行友善耕作、參與生態監測，2年來經紅外線自動相機記錄，除了有石虎，還有食蟹獴等多達8種保育類動物出沒，生動畫面令人驚喜。

水保局台中分局「友善實踐計畫」輔導團隊成員馬建安指出，起初2018年曾幫助八甲農友邱慶良的茶園實施生態監測，成功拍到茶園裡第1隻石虎，後來茶園向慈心基金會申請「綠色保育標章」正式通過，此案成果良好，引來茶改場關注並於去年起開始合作，目前八甲茶園還有3處茶園共約7公頃監測中。

馬建安表示，茶園剛開始以石虎為主，後來發現二級保育類動物食蟹獴也出沒，且頻率高出石虎許多令監測人員吃驚，目前受監測的茶園內至少發現8種保育類動物，盼透過茶改場技術協助，八甲能有更多農友投入草生栽培、省水減藥等友善耕作模式，讓淺山動物與茶產業共存。

八甲茶園農友邱慶良自2011起，和苗栗市農會聯合推動貓裏紅茶，是「貓裏紅」品牌的推手之一，他不僅在八甲租茶園耕作，也在苗栗農工製茶科傳承製茶技術，他說「生產安全的茶葉給消費者」是他推動貓裏紅的目的，因此他全力配合生態監測，一開始撥出2.5分地友善耕作、不噴農藥，就拍到石虎，現在另外有6分地也開始做有機栽培。

水保局11日舉辦八甲茶友會，局長李鎮洋表示，透過輔導苗栗市農會與8處農會，選出苗栗貓裏紅茶、頭份東方美人茶、銅鑼杭菊茶、三灣綠茶、造橋酸柑茶、頭屋白毫烏龍茶、公館紅棗茶、獅潭桑葉茶等特色茶品，聯合推出「四季貓裏」茶品牌，盼提升苗栗茶品市場競爭力，期待青農返鄉製茶。

八甲茶園有石虎 經生態監測首次曝光

(中時 )