66:34，輾壓式的勝利。新光一號（新光R1）11日舉行受益人臨時會議，討論由投資人提出的四大議案，包括委任晶華公寓大廈管理公司為信託監察人、增訂R1的清算計算、更換股務代理及不得再聘某律師，結果提案的市場派四案都以逾65％的得票數，壓制反對的新光、國泰聯盟。

會前新光人壽即以新光R1發起人的身份，去函信託機構兆豐銀行，質疑四提案恐有利益衝衝、違反內稽內控等相關法令的問題，兆豐銀僅回應此為「新光人壽臆測」，新光方面11日亦僅派新光R1管理機構新昕國際到場，全程錄影，並未再發表任何意見。

新光方面表示，由於會議不接受臨時提案，在會中已向會議主席、律師、會計師等表達立場，將再提供書面文件，要求納入議事錄，保留未來對兆豐銀行的法律追訴權。

這次投資人提出的四議案，一是委任晶華公寓大廈管理維護公司出任信託監察人；二是變更新光R1信託計畫，增訂清算計畫；三為解任現任股務代理元富證券，並委任永豐金證券；四是新光R1未來一切法律事務不再委任谷姓律師辦理。

受益人臨時會是以書面方式舉行，出席率高達89.87％，會議從下午2點一路舉行到近5點，因為有投資人會前提出異議，所以兆豐銀行驗票、計票等都極為謹慎，但四案的贊成方最終都以出席受益權數的65.55~65.69％，對上反對方都約34.3％，最終是贊成方在四案上取得壓到性勝利。

但之後是否要再開會修改新光R1的信託計畫，增列清算計畫，目前仍要看兆豐銀行的決定及公告。銀行局方面表示，依法在今年6月22日之後一年內，新光R1不得再以任何形式討論清算，即最快要明年6月下旬，雙方才可能再對決，決定新光R1是否清算。

(工商 )