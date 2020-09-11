因應COVID-19疫情衝擊，全球產業供應鏈及經濟版圖出現重新組合現象，考驗各國政府在產業發展政策的反應與調整能力之影響，工業局以「後疫情台灣產業鏈與產業園區發展」為主題，11日在台大醫院國際會議中心舉辦「2020產業園區發展政策高峰論壇」，除邀請國內專家發表專題演講外，同時邀請六都副市長及產發局長參與交流，匯集產官學研意見，協助後續政策之推動，落實國家產業發展目標。

工業局指出，為落實中央與地方合作，建構各級政府產業政策與地方發展目標，工業局每年針對產業園區開發與管理舉辦論壇，邀集地方政府以及產官學研專家進行研討。

工業局表示，行政院正推動建立六大戰略核心產業，帶動台灣產業升級轉型，經濟部因應貿易戰，台商陸續回台投資，用地需求極為殷切，規畫與台糖合作開發產業園區，及為深受疫情影響之產業，針對製造業及其技術服務業等行業，推出紓困3.0方案等政策，皆需與地方政府密切合作。在數位轉型方面，本部工業局積極推動智慧城鄉生活應用計畫，結合地方政府及國內相關業者推動相關數位建設。

(工商 )