捕手到底該怎麼做？樂天桃猿與中信兄弟昨日本壘爭議延燒到今天，即使聯盟緊急召開說明會也沒有順利滅火，聯盟規定與補述有自相矛盾情形，昨日狀況難界定誰對誰錯，不過中職祕書長馮勝賢強調主因是陳家駒有「跪下」動作導致封壘，因此判定他違規。

中職今日召開說明會，馮勝賢引用規則補述中「捕手腳違法站位造成阻擋而成立違規」，判定陳家駒因腳跪下而封壘，但同時規則6.01(i)(2)中提到，「跑壘員有可能被判出局時，不可視為捕手妨礙或阻礙跑壘員進壘。」兩者規定有些矛盾。

中職祕書長馮勝賢則強調，「就算有持球也不能封壘，要留縫隙給跑壘員，因此判定捕手違規。」馮勝賢說有與賽務部討論過，重點是陳家駒已經阻擋，因此採用補述的規定。

但今年已多次引發本壘爭議，4月22日同樣是猿象大戰，猿隊捕手劉時豪同樣有封壘嫌疑，導致兄弟詹子賢在本壘前遭到觸殺出局，同樣情況兄弟挑戰後卻維持原判，馮勝賢則解釋，「4月22日捕手接到球後，離跑者距離還很遠，跑壘員還有4、5步距離，這是距離的問題。」

中職聯盟尚未對「封壘」訂出明確規定，哪種情況會判定封壘？距離要多遠？捕手如何站位算封壘？本壘板被擋到多少算封壘？要有明確規定才不會讓各隊無所適從。

馮勝賢說，「若有問題可提出，聯盟會滾動式修正進步，與裁判討論完後，會再與各球團標準重複一次，理論東西交給技術人員處理，裁判也會再訂定標準向各隊總教練說明，我們樂於接受，找出大家都接受的範圍執行，讓聯盟更好、更有公信力，不能因為輸了感覺不好就怪聯盟。」

(中時 )