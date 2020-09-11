新北市一名45歲的人夫，不僅出軌33歲的小三，還「專業劈腿」幫小三租房子，假日得以同居，每個月再給小三5萬元的生活費，35歲的妻子意外發現丈夫出軌，且兩人周末至少發生20次以上的性行為，讓妻子相當崩潰怒提告，其中因為小三曾說自己是「專業小三」，被法官認定兩人確實有通姦。

這名偷吃的趙姓人夫，2012年與妻子結婚，小三李姓女子還是趙男的前女友，李女與趙男分手後念念不忘，一直想要「回鍋」，2018年藉口要介紹外牆工程，邀請趙男加入自己的直銷公司，抵擋不住舊愛的攻勢，同年12月，兩人就在雲林做工程的主人家客廳、台南摩鐵發生2次性關係。

2019年2月16日，趙男新北市泰山區租屋，給李女居住同時方便兩人同居，每月還給李女5萬元生活費，戰力驚人的趙男，每個周末都要發生20次以上的性行為，直到妻子去年8月28日，意外發現租屋契約，質問老公後才得知早就劈腿，因此決定對丈夫與李女提告。

法院審理此案時，趙男坦承偷吃，但他表示去年3月，已經給妻子20萬元，應扣除賠償金額；至於李女則否認，供稱10多年前與趙男分手後就沒聯絡，是因最近工作才有接觸，李女還反控，趙男常抱怨妻子懷疑兩人關係，隨後妻子與趙男關係日漸疏遠，甚至鬧翻，懷疑是夫妻倆設局。

不過法官查證兩人對話紀錄，像是「沒想過負責什麼的，就想跟你在一起」、「我勾引你的」、「妳懷孕就要結婚了啊」、「應該沒那麼好懷上，7、8月床上要避孕，不想生牡羊」等，其中最關鍵一句「反正小三也不是沒當過，專業小三」。

因此法官認定李女行為已經超越一般交友原則，不採信李女說詞，考量雙方的社經地位，最後法官判兩人需賠償妻子40萬元，扣除之前曾支付的20萬元，還需賠償20萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)