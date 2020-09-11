屏東電影節11日舉辦開鏡儀式，最終入圍的10組團隊誓言為國境之南留下美麗故事。（林和生攝）

曾在好萊塢擔任特效製作的葉政杰（右三）帶領團隊，將留下月琴故事與國寶阿嬤張日貴美麗身影。（林和生攝）

屏東電影節今年以「屏東印象」為題，吸引海內外645件作品參賽，最終入圍名單公布，曾在好萊塢擔任特效製作的葉政杰，以「人間國寶」滿州月琴阿嬤張日貴為主軸的紀錄片榜上有名，團隊希望留下這美好畫面，讓更多人知道來自國境之南的故事。

11日舉行的聯合開鏡儀式，邀請屏東新銳女導演盧謹明，及以電影《返校》原創歌曲獲得金馬獎殊榮的盧律銘出席代言。屏東縣副縣長吳麗雪表示，期望結合全台年輕電影人的創意及文化識別力，呈現大家心中的屏東印象，共同為此留下珍貴影像作品。

談起拍攝初衷，葉政杰緩緩說道，自己常年在海外讀書、就業，因緣際會下回到故鄉創業，常常有人說到「北漂」，他決定打破現實，把許多北部人才帶來屏東，讓這群「南漂」青年一起用影像記錄南部故事。

當初接觸國寶阿嬤張日貴是在恆春民謠節上，她透過月琴彈奏的樂聲感動不少人，不諱言，以她為紀錄片的題材多有人拍攝，但內容滿是悲傷，不捨月琴凋零、缺少技師傳承，於是團隊決定轉換心情，改以趣味方式說這專屬恆春半島的故事。

葉政杰說，阿嬤已有失智徵兆，每天拍攝都忘記前一天的事，但她仍滿懷熱情的彈奏，演唱她永遠忘不了的曲調；「參賽不是為了得獎，而是希望保留珍貴影像，為月琴與彈奏者留下此刻最美的樣子」。

長期旅居英國的盧謹明表示，每次回到故鄉都發現一點一滴改變且進步的痕跡，電影其實是最好說故事的媒材，期許更多電影人透過專業，為這美麗地方說更多動人故事；盧律銘則認為，好的故事不需刻意炫技，其實真誠就能感動人心，「好好講相信就能拿到好成績」。

屏東電影節預計10月中完成第二階段徵選，屆時也將開放網路票選與評選，期間會下鄉巡演，預計11月初閉幕典禮上，將頒出首獎、最佳導演、最佳演員、最佳剪輯、最佳編劇等獎項。

(中時 )