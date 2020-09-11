受美股震盪整理影響，台股本周震盪整理。富蘭克林華美投信認為，短線為整理格局，因美中貿易戰、美國總統大選與新冠肺炎疫苗研發進度等，仍左右市場氣氛，建議逢低慎選績優且具成長性之投資標的。

美國蘋果公司預計9月16日將有iPAD、Air Pods、5G新手機等新產品發表，是否帶動後續買氣，仍需觀察其對新產品的訂價策略；不過，若以上半年因疫情影響，蘋果轉而推SE系列手機，但採以中階手機定價策略方式，吸引市場買氣奏效，則上下游仍具表現機會。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股多頭格局未改，值得注意的是，時間愈接近美國總統11月初大選，市場消息面左右股市變化愈多，左右投資市場氣氛。而台灣科技產業與美國科技產業連動度甚高，因此，美國總統大選接近也將影響台灣市場投資方向。郭修伸認為，但短期指數發揮空間有限，應以個股操作為主，此時選股變得相對重要，應該挑選產品具新趨勢且於全球市場上較具競爭力者，逢低擇優介入。

操作上，郭修伸建議，將持續看好科技新產品和5G商轉趨勢，但因受華為消息面影響，短線台灣上下游供應鏈個股有漲多拉回整理狀況，建議不妨拉長時間，針對趨勢選擇標的具成長性者如高速運算、半導體/IC設計、伺服器、網路通訊、電動車等來分批布局。

(時報資訊)