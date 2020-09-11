美股本周表現不佳，不過，台股相對抗跌，根據台灣證券交易所統計，9月11日發行量加權股價指數收盤為12,675.95點，較9月4日的12,637.95點上漲38.00點，漲幅約0.3％，台灣50指數收盤為10,142.90點，較上周的10,019.99點上漲122.91點，漲幅約為1.23％。今日全體上市公司市值為38兆5,935.71億元，較9月4日市值38兆4,600.86億元增加1,334.85億元，增幅約為0.35％。

產業別指數方面，漲幅以鋼鐵類指數上漲3.97％最大，跌幅以光電類指數下跌3.51％最大，未含金融類指數上漲24.73點，漲幅約為0.23％，未含電子類指數上漲76.14點，漲幅約為0.54％，未含金融電子類指數上漲46.34點，漲幅約為0.39％。

本周集中交易市場總成交金額為1兆347.97億元，全體上市股票成交金額為9,650.40億元，股票成交量週轉率為3.25％，成交金額前三名依序為：半導體類、光電類及電子零組件類。

累計今年年初開盤至今共169個交易日，集中市場總成交金額為32兆3,641.53億元，市場日平均成交金額為1,915.04億元，股票成交量週轉率為77.65％，股票日平均成交量週轉率為0.46％。市值,週轉率

(時報資訊)