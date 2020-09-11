上市場買菜可以說是許多「煮婦、煮夫」的日常。有一名媽媽就表示，自己今(11)日去市場採購，到雞肉攤前想購買雞腿和雞翅各一，老闆娘接著報價，總共380元，讓他驚訝問，雞腿一隻300元嗎？沒想到老闆娘卻不耐煩怒嗆，「買不起就不要吃雞肉，笑死人了！」惡劣態度讓他氣炸。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》上表示，今日心血來潮，想在晚餐時煮香菇雞湯讓家人享用，於是早上送完孩子上課後便去了一趟市場。當他來到雞肉攤前和老闆娘表明自己想買「1隻雞腿和1隻雞翅」，老闆娘向他報價380元，聽到價錢讓他心想，「是自己不懂雞肉行情嗎？」

於是細問價格後得知雞腿300元，雞翅80元，他便不經意問了一句，「雞翅要80元喔！」老闆娘卻回，「妳是沒買過雞肉嗎？一隻雞翅80元這樣會貴嗎？」強調是用秤斤的。原PO也好聲好氣的說沒關係那我買雞腿就好，但此時老闆娘卻怒嗆，「買不起就不要吃雞肉，笑死人了！」讓他相當傻眼。

剛好老闆娘也還沒開始剁雞肉，原PO也受不了這種態度，於是向老闆娘表明，「不買了！」更不理解為何要這麼兇罵人。貼文發出後許多網友也表示，「很貴，而且這態度算了吧」、「老闆撿到槍嗎」、「這態度超無言」、「光是態度差我就不行了～又不是沒地方買。」

(中時新聞網)