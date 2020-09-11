行政院政務委員羅秉成11日率法務部等單位組成反毒國家隊，特地南下高雄輔英科大參加「密室解謎」反毒宣導活動，輔英科大將教室打造成夜店場景，以寓教於樂的方式與學生隊伍PK解謎，齊心協力為遏阻毒品作最佳典範。

羅秉成表示，中央政府對反毒工作相當重視，目前推出新世代反毒策略2.0，準備在未來4年投入150億的預算來支持反毒工作，他們希望達到「三減三降」的目標，減少需求、供給、傷害，並且跨部會合作、中央地方協力反毒，降低毒品新增人口、死亡人數及再犯比例。

輔英科大「拒毒者聯盟」以「正向歡樂、寓教於樂」為主軸，到南部各校舉辦反毒宣導活動成效卓越，獲頒「拒毒預防組」反毒有功團體獎。（洪浩軒攝）

輔英科大校長顧志遠表示，近年來毒品氾濫且吸毒年齡層下降令人隱憂，尤其新興混合式毒品種類繁多，吸引年輕人好奇使用或誤用，校方長期深耕反毒、拒毒工作，並輔導成立「拒毒者聯盟」社團，3年來串連南部各級學校舉辦30多場反毒志工活動，希望未來有更多學校重視毒品危害的重要性。

輔英科大「拒毒者聯盟」社團於2017年成立，以「正向歡樂、寓教於樂」為主軸，效法「冰島反毒」經驗，增加課外及志工活動方式，到南部各校舉辦反毒宣導活動，成效卓越，獲頒「拒毒預防組」反毒有功團體獎，是今年全國唯一獲獎者，羅秉成也特地頒獎表揚，感謝校方為反毒工作大力付出。

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(中時 )