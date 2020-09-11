和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上和美交流道，就剩最後一哩，瓶頸待突破，但從5至8米路寬要拓寬到12米，，涉及41位地主，11日彰化縣政府在和美鎮公所舉辦說明會，住戶聚集，抗議徵地不公毀民家。（吳敏菁攝）

和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上和美交流道，就剩最後一哩，瓶頸待突破，但從5至8米路寬要拓寬到12米，，涉及41位地主，11日彰化縣政府在和美鎮公所舉辦說明會，住戶聚集，抗議徵地不公毀民家。（吳敏菁攝）

和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上和美交流道，就剩最後一哩，瓶頸待突破，但從5至8米路寬要拓寬到12米，，涉及41位地主，11日彰化縣政府在和美鎮公所舉辦說明會，住戶聚集，抗議徵地不公毀民家。（吳敏菁攝）

和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上和美交流道，就剩最後一哩，瓶頸待突破，但從5至8米路寬要拓寬到12米，，涉及41位地主，11日彰化縣政府在和美鎮公所舉辦說明會，住戶聚集，抗議徵地不公毀民家。（吳敏菁攝）

和美鎮和厝路銜接24米寬嘉卿路上國道3號和美交流道，只剩最後一哩路，瓶頸待突破，計畫全線拓寬12米，涉及41位地主，11日彰化縣政府在和美鎮公所舉辦公聽會，住戶強烈抗議徵地不公毀民家，質疑為何不先撥用被占用的國有地，縣府強調，依中心樁設計。

和厝路一段銜接嘉卿路，就剩田尾排水至四股圳未達12米寬，拓寬配合土地徵收，涉及41位地主、衝擊7位住戶，影響門口停車等，昨天聚集抗議，住戶激憤為何不先撥用民代佔用之國有土地，明明有國有地可以用，為何還要徵收平民百姓合法新屋建？質疑作業不公平，徵地毀民家，損害百姓財產安全。

住戶表示，一再請求縣府複測C256、C257、C258等3支都市計畫中心樁，至今縣府拒絕作為，仍逕行土地徵收程序。建請內政部召開本土地徵收案之行政聽證，以捍衛權益。

縣府工務處表示，道路拓寬路段全長僅約67公尺，計畫路寬12公尺，整條和厝路都已經完成拓寬作業了，就只差這一段，地方要求突破現有的交通瓶頸，既存的鄉道計畫就已經保留15米道路用地，並未有建築物落在計畫拓寬道路上。

道路拓寬，勢必拆除一些遮雨棚等，主要是造成住戶開門緊逼大馬路，工務處表示，設計依照交通部頒公路路線設計規範及已開闢之都市計畫道路中心樁C257、C258連結進行道路拓寬設計，設計也使用到陳情所指的國有地，以影響公私權益最小原則辦理，且經和美鎮公所委請顧問公司測量確認並無問題。

縣府表示，11日召開第二次公聽會後，接續查估土地的市價及地上物的補償費，並召開協議價購會議，俟徵收程序完成後，預計明年度提報徵收計劃書到內政部審議。

(中時 )