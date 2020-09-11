桃園青年作家陳夏民透過文字傳達南門市場的生命力，與新銳導演宋嘉玲合作紀錄片《百味協奏曲‧桃園南門市場》，片中記錄南門市場的真實樣貌，及攤販、民眾及送貨員「亂中有序」的默契，陳夏民與母親擔任劇中主角，感受前所未有的市場體驗。

陳夏民是逗點文創結社的創辦人，利用文字記錄南門市場的景象，談到寫作靈感，陳夏民說，當初跟著母親一起逛南門市場，感受母親在市場買東西的口吻、技巧，同時也和攤販聊天，談談在南門市場的工作歷程，再以文字描述南門市場的氣氛。

陳夏民提到，南門市場對桃園人來說是個重要的生活重心，大部分的食物、百貨都是從這裡批發，在許多人眼中或許菜市場是個繁雜、吵鬧的空間，但陳夏民卻感受到了不凡的生命力，攤位與攤位間的合作、送貨及補貨的運作，以及不浪費任何空間的攤位擺設，都顯現出市場的繽紛魅力。

陳夏民和宋嘉玲透過紀錄片協力串起市場攤商的酸甜苦辣，片中記錄了在地耆老梁水龍、文史工作者藍博翰、美髮攤、越南籍美甲師、深耕45年服飾店、三代同堂餛飩攤、超過一甲子的製麵廠等人物的影像故事，藉由庶民日常與文學的碰撞，看見市場裡包容多元的文化樣貌，挖掘最具草根生命力的在地故事。

(中時 )