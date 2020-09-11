高雄市警局試辦電子簽巡，取代巡邏勤務到達巡邏箱取出紙本簽巡表方式，鳳山分局五甲派出所員警試用一周後，運作上相當順暢，警方表示，台北、嘉義都已開始電子簽巡，高雄也跟著進步，以及只要1秒可完成簽到，員警有更多時間對周遭可疑人物作盤查，優化維護治安效能。

高市警局早在2012年就曾在鼓山分局試辦電子簽巡，但當時是「電子感應棒」感應，必須等到勤務人員返回勤務據點後，將感應棒插上接收端讀取資料始能接收巡邏資訊；目前試辦的是嘉義市府警察局的「嘉e巡簽」模式，發現採用「NFC tag晶片」感應的電子簽巡模式，已進化到後台系統即時接收巡邏資訊，訊息傳輸更為快速，且晶片資料已經加密，資安風險也低。

高市警局指出，傳統巡邏勤務紙本簽巡，一直都有「簽巡降低戒備」、「天雨或惡劣天候紙張容易潮濕或吹散」、以及「有心人士窺探紙本掌握巡邏密度」等疑慮，所以改用電子簽巡，除可改善這些也可提升勤務效率；高市9月上旬，在鳳山分局五甲派出所轄區，選擇45處現設巡邏箱地點試辦，如果測試成功，高雄警方日後將全面改採電子簽巡。

據了解，過去拿紙拿筆簽巡，大概要10秒到15秒才可完成，現在結合警方原有小電腦系統，搭配NFC晶片和GPS雙認證，完成簽到只需1秒；警方說，藉由科技輔助勤務規劃，可讓警力投入更需要的地方。

(中時 )