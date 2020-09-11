高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。（圖／柯宗緯攝）

高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。市長陳其邁也到場關心。（圖／柯宗緯攝）

高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。市長陳其邁也到場關心。（圖／柯宗緯攝）

高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。（圖／柯宗緯攝）

高市前鎮區翠亨北路高市政府社會局無障礙之家附近，今天下午傳出有異味，市府僅以Line及臉書提醒民眾，「翠亨北路（鎮興路至鎮海路）封閉，請用路人改道鎮海路及鎮中路接中山四路，鎮興路接凱旋四路，造成不便敬請見諒。」卻未說明實際原因。不過，經環保局現場檢測，發現是乙烯管線外洩，高市府副市長等官員已前往現場了解中，並請管線業者進行抽回，以防發生爆炸。(持續更新)

(中時 )