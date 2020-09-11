高雄前鎮乙烯管線外洩 副市長急奔現場 封路防爆炸 17:472020/09/11 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)下午傳異味，經查是乙烯管線外洩，現已緊急封路防爆炸。（圖／柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。（圖／柯宗緯攝） 高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。市長陳其邁也到場關心。（圖／柯宗緯攝） 高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。市長陳其邁也到場關心。（圖／柯宗緯攝） 高雄市前鎮區翠亨北路今(11日)傳乙烯管線外洩，現場已緊急封路防爆炸。（圖／柯宗緯攝） 高市前鎮區翠亨北路高市政府社會局無障礙之家附近，今天下午傳出有異味，市府僅以Line及臉書提醒民眾，「翠亨北路（鎮興路至鎮海路）封閉，請用路人改道鎮海路及鎮中路接中山四路，鎮興路接凱旋四路，造成不便敬請見諒。」卻未說明實際原因。不過，經環保局現場檢測，發現是乙烯管線外洩，高市府副市長等官員已前往現場了解中，並請管線業者進行抽回，以防發生爆炸。(持續更新) (中時 ) #高雄 #前鎮 #乙烯外洩 #封路 #爆炸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑心口罩連環爆 高市府到夜市加強稽查 13:042020/09/11 生活 車水馬龍老夫妻無助卡路中 中市暖警神救援 09:262020/09/11 生活 看屋筆記：土城區富世康(個案＋價格分析) 11:592020/09/11 建案開箱-新北 10月轉上市料掀搶購潮 汎德 可望連七年賺逾一股本 04:102020/09/11 產業．科技 拆除髒亂 新竹專賣局展古蹟之美 04:102020/09/11 地方新聞 內外銷齊衝 機車雙雄8月業績火 04:102020/09/11 證券．權證 台中中油管線洩漏案 環保局正積極檢測修復 14:252020/09/11 財經 《興櫃股》穎台科技下半年營運看俏 Mini LED帶動整體業績大幅增長 08:012020/09/11 財經 《基金》要攻也要守 亞太實質資產3盾牌添防禦力 10:172020/09/11 財經 禾盛．富精科 店租兩宜 04:102020/09/11 財經焦點 社會熱門新聞 單親男童沿街賣茶葉蛋一包50 網驚爆背後黑暗真相 - 社會 高雄前鎮乙烯管線外洩 副市長急奔現場 封路防爆炸 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 - 社會 南投某高中性侵案再爆受害不只1人 校長90度鞠躬道歉 - 社會 誘惑人夫每周激戰20次 小三讚自己「好專業」正宮笑了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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