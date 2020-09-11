桃園市環保局自2011年開始推動機車汰舊換新方案，經過9年的努力，pm2.5數值從每月平均24.2μg／m3下降至14.5μg／m3，桃園市目前電動車佔機車的比例為5.7％，是全國電動車占比最重的縣市，二行程車占機車成量也已低於3％，為六都比例最低。

環保局空品保護科長張書豪提到，2011年剛開始推出汰舊換新方案時，民眾對於電動車並不了解，當時充電站、換電站也相當不普及，因此民眾仍抱持存疑、換車意願很低，近年來電動車越來越熱門，隨處都可換電、充電，截至目前為止桃園市的機車約124萬輛，電動車約7萬多輛，佔所有機車成量的5.7％。

二行程機車對比現今市面上多數的四行程機車，燃油程序上少了一個步驟，因此汙染排放量會比四行程機車還要多，張書豪坦言，許多二行程機車都是擺在家中不用，但民眾也不會主動報廢，因此透過汰舊換新方案鼓勵民眾利用舊車換新車，桃園市目前二行程機車占機車成量不到3％，為六都中占比最低的縣市。

桃園市機車汰舊換新方案已實施至第9年，2011年平均每月pm2.5的數值為24.2μg／m3，2015年為20.9μg／m3，截至今年已大幅下降至14.5％，平均每月降低了9.7μg／m3，由此可見汙染減量的效果明顯逐年進步。

汰舊換新方案每年都有市政府及中央政府的補助，今年桃園市政府補助9000元加上環保署補助5000元，民眾可以減輕不少負擔，張書豪說，為加速老舊機車汰換，環保局限量1萬5千台的數量供民眾購買，在前半年就已全數申請完畢，同時也會比對戶籍及車籍，以防民眾借人名義在桃園市購車。

(中時 )