畢業於三民家商觀光科的吉珮瑄從小立志當軍人保衛國家，卻因為一場車禍害她差點喪命，軍人夢也從此破碎，傷癒後雖然難過，但她重新振作專心在餐服技藝專研，17日將代表南區參加世界技能競賽的國手選拔，盼能為國爭光。

多才多藝的吉珮瑄雖然曾在技職競賽中奪得許多獎項，但從軍是她一直以來的夢想，準備在畢業後報考國軍，為國家奉獻心力。因為技職成績優異，2年前獲得高雄市全額補助技優選手出國觀摩參訪的機會，這是她人生首次準備出國旅行，但滿心期待與所有的規畫，卻被一場車禍打亂。

熱心助人的吉珮瑄在出國參訪前一天，回到校協助培訓學弟妹爭取技職國手，卻在培訓結束準備離校時，騎乘機車撞上油罐車，發生嚴重車禍，造成吉珮瑄身體四肢、動脈血管、肝臟等多處重傷，連夜手術大約8小時，才從鬼門關搶回一條命。

這也徹底讓她想報效國家的軍人夢碎，原本以為吉珮瑄會因此一蹶不振，但她反而克服傷痛積極復健，為的就是快速轉換跑道，重拾她的第2夢想餐服技藝，儘管苦練造成傷口撕裂，但她仍堅強吞忍，希望代表台灣出賽並且奪得佳績，換個方式為國家盡一份心力。

皇天不負苦心人，苦練之後吉珮瑄奪下全國技能競賽餐服技藝分區第3名，並獲得國手選拔資格，但受到年齡限制，這將是她成為國手的最後機會，吉珮瑄表示，發生車禍當時，家人們都沒放棄她，三民家商的同學老師們也一直鼓勵支持陪伴，現階段的任務就是全力以赴，不要留下遺憾。

(中時 )