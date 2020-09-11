楊秋興當時強調，他手上握有有力證據，嗆韓提告只會讓醜事越挖越深、越臭。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

前高雄縣長楊秋興與前高雄市長韓國瑜兩人關係決裂，鬧上法院。楊2019年在臉書發文指韓「吃喝嫖賭、有小三」遭韓怒提妨害名譽告訴。楊今年4月出庭應訊時還嗆韓要「知所進退」快撤告，高雄地檢署11日證實，韓8月時已具狀撤告。

韓指楊2019年8月15日在辦公室對記者說「現在進行式不是說昨天沒有做，今天沒有做就現在進行式。酗酒還在呀，我們看到了嘛」、「他們到六龜，去了五、六趟，都是被扛著回來，競選期間啊，那個我們都了解」，楊還說「吳子嘉只是他講錯了，說小孩是他的，所以韓國瑜去告他，他也不敢提小三啊」，韓認為楊言論內容已涉及誹謗。

楊也於2019年8、9月2度在臉書貼文批韓「過去吃喝嫖賭，但小三、酗酒、夜店是現在進行式。」

今年4月楊應訊前也表示，韓的事情不只可受公評，他手上握有有力證據。他更嗆韓提告只會讓醜事越挖越深、越臭，韓應該「知所進退」，自動請辭，會很瀟灑。否則被罷免成功，會很難堪且充滿遺憾。

當時外界都在猜測，韓到底會不會親自現身、出庭應訊。但該案4月起兩次開庭，韓都沒有到場。檢方今日證實，韓8月17日已具狀撤告。由於公然侮辱及誹謗罪屬告訴乃論，檢方也依法處分楊不起訴。

(中時 )