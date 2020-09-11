近日，美國國務卿蓬佩奧多次攻擊中國共產黨，稱中共利用疫情削弱民主。對此，大陸外交部發言人趙立堅11日回應稱，「民主不只屬於美國，美國有美國的民主，中國有中國的民主。不管什麼樣的民主，都要回答疫情這個考卷。美國糟糕的防疫局面，已扯下蓬佩奧口中美式民主『國王的新衣』。」

趙立堅在今天的外交部記者會上表示，事實是最好的謠言粉碎機，新冠肺炎疫情發生後，中國共產黨帶領十四億中國人民採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，取得了全國抗疫鬥爭的重大戰略成果，截至9月10日，中國大陸境內已經連續26天沒有本土新增病例。反觀美國，疫情扯下了蓬佩奧口中的美式民主「國王的新衣」。

他表示，根據最新統計數字，美國新冠肺炎確診病例超過630萬，其中包括超過51萬名兒童，累計死亡病例超過19萬，世人都為此感到痛心。但在如此嚴峻的情況下，美方一些政客不是敬畏生命、尊重科學，全力救治人民，而是仍在想方設法謀取政治私利，忙著「甩鍋」推責、轉移視線，炮製和散布抹黑攻擊他國、漏洞百出的謊言。

「美方一些人高唱美國社會『人人平等』，疫情之下卻是富人優先享受檢測資源，而老人、窮人、少數族裔則成為疫情主要死亡群體。」趙立堅稱，「《時代》週刊5月發表評論文章認為，美國新冠危機是『民主的失敗』，我不知道美方一些人哪裡來的底氣四處推銷他們所謂的『美式民主』，哪裡來的資格對中國說三道四？」

趙立堅還說，「民主不只屬於美國，美國有美國的民主，中國有中國的民主。不管什麼樣的民主，都要回答疫情這個考卷。蓬佩奧之流根本代表不了美國人民，他只代表美國少數統治階級以及它背後的利益集團。無論美方個別政客怎麼自吹自擂，在事實面前都只會淪為世人的笑柄。」

(中時 )