總經費65億元的台中巨蛋快要孵出來了，市府團隊超前部署，展開招商行動，招商座談會台中場11日舉行，包括統一企業集團、陸府建設、國介企業等多家業者均到場，對投資利基展現興趣，期待營運對周邊造成「集市效應」，市府表示，預計今年底公告上網，看好運動財與演唱會商機，很多企業、財團躍躍欲試。

台中市政府繼4日在台北福華飯店舉辦招商座談會，吸引新光三越、潤泰集團、微風廣場等多家知名廠商參加，台中場今日登場。

「台中市巨蛋體育館民間營運投資案促參投資座談會」今日於台中長榮桂冠酒店舉辦，吸引統一企業集團、陸府建設、國介企業、誠品生活、凱格大巨蛋、午資開發公司、朝馬國民運動中心等具代表性廠商參與。

運動局長李昱叡、都發局長黃文彬及建設局長陳大田均出席，針對招商案內容、投資利基、營運規範及招商條件初步說明，透過面對面交流，廣納廠商建議。

管理高雄巨蛋的凱格大巨蛋館長蕭雅君針對營運特殊規範中「每年免費提供場地供市府辦活動」一案，盼市府放寬廠商使用場館的例假日天數，也提出期初投資金額應定義項目、規格等。

營運洲際棒球場的午資開發公司總經理李勳欽指出，午資與市府以帶動地方經濟成長為目標，期待台中市巨蛋開工營運後，對周邊造成「集市效應」，針對台中巨蛋周邊公路交通便利，盼市府強化大眾運輸系統，中長期規畫周邊交通路網。

對此，李昱叡回應，廠商提出的投資名目定義、交通運輸規畫等，都將審慎納入評估，也將更細緻呈現於投資資訊手冊，作為後續招商作業參考，預計年底辦理公告上網招商作業。

黃文彬說，未來台中巨蛋體育館設計重任，將委由建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣九典聯合建築師事務所共同攜手合作，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，生生不息。

陳大田表示，台中有許多大型建設陸續啟動，台中巨蛋也將動工，由跨局處與業界專業團隊陸續接力完成，市府期待與優質建築師、設計師一同合作，打造最好的運動場館，創造台中城市亮點。

運動局現正依《促參法》規定，委由十方都市顧問團隊辦理招商作業，4日在台北福華飯店舉辦座談會，吸引包括台灣人壽保險、新光三越、潤泰集團、秀泰影城、微風廣場、喜滿客影城、凱格大巨蛋、環球購物中心等廠商參加，並提供許多建議。

台中巨蛋由市府投入總經費65億元，位於第14期市地重劃區「文中小6」用地，預計2022年6月動工，興建可容納1萬5500觀眾席以上的多功能體育館，不僅可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，以及含擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等國際級技擊類運動的專業運動賽事場地，更能作為大型展演、展覽及藝文交流活動的多元場域，讓大型賽事表演優先選擇台中。

(中時 )