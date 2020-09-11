前總統府發言人丁允恭近日遭踢爆「渣男」行徑，除了前後劈腿4女，還在高雄市府任內把辦公室當炮房，甚至逼女方多次墮胎。對於多年前往事，為何現在才被爆出來？有菊系議員私下表示，現在爆料「反而是影響最輕的時候」。

據《中評社》報導，高雄藍營民代表示，早在今年3、4月時就有傳聞傳開，但當時卻沒有見報，到8月才爆出一個小18歲女友交往。藍營議員質疑，現在才爆可能與民進黨派系內鬥有關，且是「海派圍剿菊系高雄舊勢力」。

該議員認為，從陳菊代表新潮流的菊系，再到高雄市剛改朝換代後，由陳其邁主政，結盟「湧言會(海派)」，形成與長期盤據高雄的菊系人馬，兩大陣營對抗。《CTWANT》報導則指出，過去陳菊和林崑海之間，因土地重劃、緋聞外洩和支持人選等情事，早已結下不少心結。

對此，有菊系綠議員私下向《中評社》透露，如果要內鬥，最好的時機點，反而是今年1月大選或7月提名陳菊擔任「監察院長」的時候。該議員直言，「到現在才爆料，最好的時機點早就過了，反而可以變成個人私德問題，影響最輕的時候」。

(中時新聞網)