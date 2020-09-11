台南市議長郭信良、立法委員陳亭妃、陳怡珍今日與營建署長吳欣修、市府水利局等單位實地會勘。（立委陳亭妃團隊提供／周書聖台南傳真）

台南市北區及安南區多處逢雨必淹，居民苦不堪言，台南市議長郭信良、立法委員陳亭妃今日與營建署長吳欣修、市府水利局等單位實地會勘。營建署也同意將總工程預算近2億，納入前瞻2.0辦理。

台南市北區長北街及民德國中為歷年淹水最嚴重之區域，市府已提出改善方案將施作雙孔箱涵，從兵配廠無名道路至西門路小北路口全長252公尺，工程經費約需7,854萬元，吳欣修表示，此處地勢較低，確有必要興設箱涵，將會全力配合。

另外，文賢抽水站雖已發揮滯洪功能，但因地方淹怕了，該地區里長憂心極端氣候的雨量會帶來龐大雨水，應未雨綢繆將文賢抽水站前池擴大，提升滯洪池的蓄水量，以及抽水站的排洪功能。

郭信良表示，安中路四段210巷、211巷由於下水道箱涵狹小，逢雨必淹，居民苦不堪言；本原街二段路面年久失修，地方人士詬病已久。吳欣修也允諾將全力支持，工程經費約5千萬元，未來設計規畫完整後，地方淹水狀況才能真正解決。

台南市議員陳怡珍、陳亭妃都說，住家就在易淹區很能感同身受，確有必要超前部署，希望市府協助確定用地使用範圍並規畫設計，後續再由營建署經費支援，郭信良也表示希望市府能儘速完成修繕，勿辜負市民期望。

(中時 )