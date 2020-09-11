興櫃遊戲股真好玩（8491）攻韓國市場有成，旗下《天啟紀元》近期在韓國市場發行後，即擠入韓國Google Play營收排行前30名，強力拉抬近期公司營運動能。真好玩表示，將持續進軍韓國市場，與《那一劍江湖》遊戲開發商再度攜手合作，10月中旬將推出全新3D武俠大作的市場測試，預計11月正式在台推出，明年首季再搶攻韓國市場。

真好玩《天啟紀元》7月底進軍韓國市場後，自8月份完整貢獻營收，在台、韓兩地市場營收雙引擎加持下，真好玩8月營收1.34億元，月增70.34％，創下今年新高。惟受到上半年無新作推出，加上去年有大作《那一劍江湖》挹注基期較高，且今年上半年受新冠肺炎疫情影響，不少產品時程往後遞延，累計今年前八個月營收6.26億元，較去年同期減少57.8％。

真好玩董事長周玄昆表示，真好玩是以遊戲營運的經驗及大數據獲利模型作為主要營運策略，且擅長經營韓國遊戲市場，去年以《那一劍江湖》搶下韓國市場前10名的營收佳績。今年則推出年度大作《天啟紀元》再戰韓國市場。周玄昆表示，除產品本身外，透過大數據分析及市場掌握度，加上在地化的行銷策略奏效，有效貢獻8月營收，讓真好玩8月創下亮眼成績。

真好玩指出，韓國、日本及歐美市場為高ARPPU（每個付費用戶的平均收益）的國家，玩家於手遊上消費單價高於台灣玩家約1.5～1.8倍，而在今年疫情效益下，韓國地區不管在遊戲下載或收入上都比去年明顯成長約2成。真好玩指出，針對高ARPPU的韓國市場，公司以「小心迎戰」為策略，以台灣遊戲版本為優化基礎，透過數據分析再推出韓國玩家喜愛的營運活動，推升真好玩8月營收一舉突破億元大關。

除了代理遊戲以外，真好玩表示，今年也持續專注在遊戲產品的研發，周玄昆說，公司最新的自研產品是目前市場上相當受玩家喜愛的二次元Q版遊戲，預計年底在台展開測試，明年第一季推向全球市場力求更高獲利。

(工商 )