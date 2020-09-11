遊戲研發商傳奇網路（4994）11日公告8月營運表現與單月自結損益，8月單月稅前每股盈餘為0.40元，較上月0.75元減少。展望下半年，傳奇網路表示，預計今年第四季推出首款自行研發女性向遊戲。此外尚有多款遊戲同步研發中，將陸續在東南亞、台港澳等地推出，有望貢獻下半年營運。

傳奇網路8月營收2.97億元，年減23.76％，單月營業利益為5,550萬元、稅前利益4,406萬元，稅前每股盈餘為0.40元。累計今年前8個月，傳奇網路營收22.44億元，較去年同期減少10.91％。稅前營業利益3.4億元、4,531萬元，稅前合併損益3.64億元，稅前每股盈餘為3.29元。

傳奇網路表示，8月營收較前月減少兩成。手機遊戲《幻想神域2日版》7月初正式上線，玩家反映熱烈，本月維持良好表現，目前穩定營運中。接下來的營運重點，將會將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並推出各項遊戲更新及活動，研發團隊也將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望下半年，傳奇網路指出，今年重點將放在台灣、歐美、日本等市場，傳奇還有兩款遊戲，一款為傳奇旗下經典端遊IP《精靈樂章》轉製的手機遊戲，另一款則是女性向卡牌遊戲，將陸續在東南亞、台港澳等地推出，有望貢獻下半年營運。

(工商 )