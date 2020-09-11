中天《腦波小姐》11日舉辦媒體首映會，製作人兼導演謝禮如率主演歐陽妮妮、張書豪、張捷出席，過去歐陽妮妮飽受網友狠酸，謝禮如也說開拍前「知道她所有事情」，選角時還讓妮妮試3場最難的戲，妮妮也證明自己可以勝任，沒想到在戲後製、販賣版權之際，因為種種因素受挫，謝禮如直言「我有後悔過」。

謝禮如說，因為近年不景氣、電視台態度偏保守，「所以常會看到相似劇本內容、卡司陣容」，但自己偏好找有潛力演員，像是《我的自由年代》等，這次找歐陽妮妮，不管每顆鏡頭表現都在水準之上，屢屢看見她的努力「配音她很厲害，讓我覺得我不應該後悔」，也盼「全世界的觀眾都給她一個機會」。

歐陽妮妮首度在電視劇中獨挑大樑，坦言壓力非常大，常常拍戲哭不出來，又堅持不用眼藥水，有次為了等一滴眼淚，全劇組等他一個下午，回憶開拍第一週每天哭，第一週瘦3公斤、第一個月瘦快6公斤，原本在片場沒食慾，但後來漸入佳境，在片場開始大吃，還被攝影師提醒「有點太快回來（體重），要克制一下」。

面對酸民，歐陽妮妮說「我不會去看，隨便他們怎麼說」，但提到若有酸民批評妹妹或家人會很生氣，「我會勇敢站出來說話，因為我一定比那些人了解，你們憑什麼說她」。而歐陽妮妮和張書豪因戲傳戀情，導演被問到是否知情？謝禮如則低調說「做為同事感情很好，我會很高興」。

張捷劇中飾演歐陽妮妮的心理醫師，背了許多專業術語，聊到老婆夏如芝即將在9月底預產，萬一和新戲同時發生該怎麼辦？張捷邊苦惱邊笑說「但老婆說也想一起看首播，可能邊生邊看」，更說已經做好準備「關在月子中心，每週六準時看《腦波》」，夏如芝也相當力挺老公作品，不僅常常幫宣傳、還特地剪接「只有張捷版本的預告片」。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚上八點於中天綜合台首播。

歐陽妮妮11日出席中天《腦波小姐》首映會。（吳松翰攝）

張書豪11日在中天《腦波小姐》首映會上玩遊戲不計形象扮醜。（吳松翰攝）

中天《腦波小姐》11日舉辦媒體首映會，張捷（左起）、歐陽妮妮、張書豪現場玩魔術方塊。（吳松翰攝）

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