在美國封狂追殺，分階段發布禁令後，華為下周二（15日）起將面臨晶片斷供困境。對此，華為消費者業務CEO余承東認為每一位開發者，都是華為要匯聚的星星之火，他並激勵員工，強調「沒有誰能夠熄滅滿天星光」，也正好呼應了華為CEO任正非前走訪國內多家高校時的發問，「如果有人擰熄了燈塔，我們怎麼航行？」

新浪報導，在昨日開幕的華為開發者大會2020上，余承東表示，打造一個生態非常難，但是我們的發展速度超出了預期，在180萬開發者的支持下，全球第三大移動應用生態正在快速發展。而在全球180萬開發者的支持下，華為移動服務（HMS）生態迎來了高速增長，即超過9.6萬個應用集成HMS Core，華為應用市場（AppGallery）全球活躍用戶達4.9億，2020年1月至8月AppGallery應用分發量達2610億，全球第三大移動應用生態已經成形。

華為鴻蒙2.0版本（HarmonyOS2.0）也正式亮相。HarmonyOS將正式開源，從9月10日起，HarmonyOS將面向大屏、手錶、車機等128KB~128MB終端設備開源，2021年4月將面向內存128MB~4GB終端設備開源，2021年10月以後將面向4GB以上所有設備開源。而鴻蒙系統將在12月面向開發者推出手機版本。

報導指出，華為取得這些進展意味著什麼？僅僅是為了應對美國打擊嗎？或許不僅限於此。華為正在搶抓下一個物聯網、移動終端的黃金十年，顛覆全球軟件構架生態，而且華為打造的是更加開放的系統和生態。

根據華為介紹，鴻蒙OS是一個面向全球開源的操作系統，打通手機、電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴設備等，將這些設備統一成一個操作系統，該系統是面向下一代技術設計的，能兼容所有安卓App和所有Web應用。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄在會上也表示，我們希望所有開發者一起團結起來，共贏終端產業下一個十年，共享分布式領先能力，共創全場景創新生態。

(中時新聞網)