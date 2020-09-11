樂天桃猿與中信兄弟在本壘是否有阻擋的爭議延燒到今日，富邦悍將資深捕手林宥穎重看影片，他認為主要是因為兄弟捕手陳家駒有「雙腳跪下」的動作才有問題，「這個問題很尷尬，我也不清楚中職界定。」

象猿戰6局下半陳俊秀搶攻本壘，兄弟捕手陳家駒接到球後順勢往下take跑者，同時腳跪下，第一時間主審判定跑者出局，但經猿隊提出挑戰後，室內技術委員認定陳家駒有「阻擋封壘」犯規，改判陳俊秀得分成功。今日聯盟召開說明會，祕書長馮勝賢強調，陳家駒有「跪下」導致封壘狀況，「就算有持球也不能封壘，要留縫隙給跑壘員。」因此判定捕手違規。

而富邦悍將已有10年資歷的捕手林宥穎也表達看法，他提到這個裁定有些模稜兩可，他認為陳家駒的站位和觸殺方式沒有問題，問題應該出在單腳或是雙腳跪下有沒有算阻擋，「有爭議應是雙腳跪下，如果是我可能也會有同樣站位，但不會這麼裡面，陳家駒雖是左腳先跪，但同時也有讓一小角壘包，這樣是沒問題的，但他跪了兩隻腳，是否因為這樣蓄意阻擋，有可能是這樣，但我也不清楚中職界定。」

中職自2016年起採用本壘禁止衝撞的「波西條款」，林宥穎提到聯盟至今都沒有明確界定，「波西條款應該要保護捕手避免被衝撞，而不是保護跑者，當時就認為本末倒置了，大概是2016到2018年最嚴重。」

不過波西條款實行多年，至今都沒有明確規範，林宥穎說，「如果聯盟說跪雙腳就是不行，無論怎樣都算阻擋也可以，有規定出來我們就照做，但現在都沒界定好，所以問題一直都存在，規定太模糊了。」

而林宥穎則說，自己隊內也有針對本壘觸殺做訓練，「我們方式是盡量只用單腳跪、不要雙腳，甚至不要跪左腳，因為這樣等於阻擋壘包，我自己教學弟的話不會教左腳跪地，可能造成受傷。」

林宥穎認為自己聯盟應該要界定明確對錯，甚至找各隊總教練和捕手來達成共識。

(中時 )