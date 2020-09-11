第49屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，由於今年因疫情關係，國外選手無緣來台跟國內強將無法出國，所以首次開放現役選手參賽，也邀請國內好手李洋、王齊麟、楊博涵、李佳豪等六位台灣球星搭檔父母，上演明星親子對抗賽。

「能夠重溫這種父子同場合作的感覺，真的很棒，很懷念。」男雙好手李洋7年前與父親合拍，贏得清晨盃冠軍，但近年由於四處到外地征戰，較少跟爸爸搭檔。他開玩笑說，「以前跟爸爸打球，都被爸爸唸，現在換我了，沒有啦，真的很享受，也很回味。當初因為爸爸熱愛羽球，才開始這條路，後來成為選手很關鍵的原因是因為他，然後以前常一起參加比賽，現在又有機會可以一塊合作，心情很期待。」

明星親子對抗賽，李洋與父親李峻淯被其他五對視為最強奪冠組合，抽籤儀式時，沒有人想與其交鋒。不過最終分組，A組為李峻淯／李洋、陳曉莉／李佳豪以及吳宜倫／陳子睿，B組則是王建偉／王齊麟、黃昭琴／陳宏麟、還有楊英哲／楊博涵。

李洋、王齊麟與楊博涵很感謝主辦單位巧思，當年小時候與爸爸一同征戰清晨盃，沒想到長大後可以再次攜手。王齊麟說，「很懷念，會很享受這個時光，希望可以和爸爸一塊，創造美好的回憶。」由於跟土地銀行羽球隊教練陳宏麟同組，王齊麟苦笑，「感覺每組都很強，但真的希望學長，不要特別針對我，我知道我防守不好，還是把球打給我爸來接吧。」

除了親子對抗賽，清晨盃頭一回開放現役選手，全民羽球協會理事長吳宜倫坦言，多數為國內新生代，增添年輕球員磨練機會，同樣提高賽事挑戰性，也帶給球友良性刺激，近距離欣賞國手球技。

現役球員，包括去年拿下美國公開賽冠軍的林俊易，土銀新秀廖倬甫、中租企業游盛博等男單好手，李洋跟王齊麟則拆夥，帶土銀學弟挑戰男雙，王齊麟混雙則與新科排名賽女單冠軍宋碩芸合拍，女子選手部分則有今年二次排名賽女雙冠軍李佳馨/鄧淳薰、國內今年第一次排名賽甲組冠軍中租企業許玟琪、全中運女單金牌黃瀞平等好手。

即將走過半個世紀的清晨盃，吳宜倫表示心存感激，「堅持、持續做一件事，真的很不容易，何況整整快半個世紀，由衷佩服我爺爺和我父親。小時候我常不解，為什麼要做這些做那些，花那麼多錢辦比賽，但他們總是沒有多說什麼，只強調清晨盃要一直辦下去，直到現在，我自己接手全民羽協後，看到球友的期待，還有現場那種對於羽球的熱忱，以及這幾年台灣選手亮眼的成績，越來越能感受到他們的堅持。」

(中時 )