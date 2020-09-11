城邦媒體集團首席執行長何飛鵬獲得第44屆金鼎獎特別貢獻獎，由行政院長蘇貞昌頒獎。（鄧博仁攝）

出版產業營收慘淡，紙書銷售下跌，愈來愈多人不再買書、看書。但對第44屆金鼎獎特別貢獻獎得主何飛鵬而言，「上天逐漸關上紙書的門，然後開了一扇電子書的窗。雖然這個窗子還不夠大，但是我們期望他未來會跟紙書的門一樣大。」何飛鵬11日出席金鼎獎頒獎典禮時表示，如果還能對社會有貢獻，會全力推廣數位閱讀、電子書產業，「數位閱讀的時代來了，各位不要再輕忽數位閱讀。」

何飛鵬表示，電子書在台灣的發展，已經走過最初萌芽的階段，今年電子書營收占出版整體大約可以破5％，「連續三年幾乎是翻倍成長，到今年大概還有50％到60％的成長。這樣的爆發性，可以看出要進入高成長期。」在國外電子書產業成熟的市場，電子書約佔整體出版營收20％到30％不等，「我對未來滿看好，希望未來五年內，電子書在台灣就能佔到10％。」

何飛鵬致詞時表示，最想對出版業說的話是，在數位閱讀的時代，出版業一定要做兩件事，第一是「紙電同步」，「不要讓電子書在紙書出版後幾個月或半年才出來，因為兩邊閱讀的對象不太一樣，只有少數重疊，不太有排擠現象。」

第二是「電子書定價降為紙書五折」。何飛鵬表示，由於紙書定價過高，目前電子書定價平均起來約是紙書七折左右，「如果大家願意來努力推廣數位閱讀，把電子書的價格打到五折，我想電子書會出現截然不同的樣貌跟發展。」

何飛鵬表示，他可能是台灣第一個把出版業當成產業經營的人，用現代化的經營管理觀念，注入出版產業的經營，後來台灣出版業者也開始做類似的改變，「我認為這件事是我對台灣出版業做出最具體的改變。」他表示，這個世界因為出版業生產的內容，在緩緩朝想要的方向慢慢轉變、慢慢改進，「這是我們最大的樂趣，也是我經營出版最重要的原則。」

獲得第44屆金鼎獎特別貢獻獎的何飛鵬，是城邦媒體集團首席執行長，是媒體創辦人、編輯人、記者和文字工作者，有超過30年的媒體工作經驗。PChome網路家庭董事長詹宏志表示，1996年時創辦PChome雜誌，就是何飛鵬的激勵跟構想。曾與何飛鵬共事的巨思文化執行長陳素蘭也認為，何飛鵬是「出版界教父級的人物」。

城邦出版集團今年也由《商業周刊》獲得數位出版類數位內容獎，以及以《舌尖上的東協》和《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀）》獲得兩項圖書類非文學圖書獎。在頒獎典禮中，何飛鵬頻頻被頒獎、領獎的出版人們點名爆料。幾米就表示，「22年前第一次出版書時，曾在一個聚會中遇見一位白髮先生，不知為何來跟我講話，他告訴我：書會找到自己的路，特別是一本好書，它會有自己的出路。這句話默默在我心中存了22年。」

出版《舌尖上的東協》的麥浩斯出版總編輯張淑貞，也在得獎致詞時表示，跟著何飛鵬工作20多年，常被他笑是出版「女工」，但出版業的信賴、理解和支持，像雨林一樣共生共榮，要有環境，也要有欣賞的人，「雖然也常被何先生K，說為何要出不賣的書？但很高興今天能跟老闆同台，被金鼎獎拉在一起。」

(中時 )