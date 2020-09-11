進口美豬牛議題發酵，台南市教育局持續推動校園午餐三心（星）政策「食材把關有信心、行政整合貼心、綠能永續最有心」，教育局長鄭新輝強調，未來不僅只用國產肉品，且持續以實惠合理價格供餐，降低家長及學生成本負擔。

校園食安是台南施政重點，鄭新輝表示，台南市推動學校午餐中央廚房化，透過校際合作，以「共享經濟」概念整合學校午餐供應，提升學校午餐辦理效能，統計109學年度台南市學校午餐供應情形，國中小自辦午餐學校(含受供應學校)比率達9成以上，由學校教師及營養師負責菜單開立、採購食材等工作，同時，台南農產豐富，食材採購頻率平均每2周一次，依照時令挑選當季食材，多元變化菜色內容。

透過學校努力控制管銷成本，以108學年度為例，統計有5成以上午餐收費未達最高門檻。

他強調，控制學校營養午餐營運成本固然重要，但如何控管品質也是重要課題。台南率先制定「學校午餐標準作業流程及流程圖」，將午餐供應流程標準化，透過明列辦理步驟及負責單位(或人員)，以分階管理、層層把關方式嚴密監控學校午餐品質。

同時，逐年逐步更新學校午餐廚房設備，改善午餐作業環境，透過環境改善提升學校午餐供應品質，特別感謝學校行政同仁全心投入學校午餐工作，讓每一位家長及學生安心用餐。

除了吃得安心，學校午餐時光未來會融入「餐前五分鐘」教育方案，讓每位學生以餐前五分鐘的教育內容，達到飲食知識累積，利用學校午餐作為教學素材使學習更貼近生活，達到潛移默化效果，引導學生嘗試吃、常常吃到喜歡吃，陪伴學童認識健康知識，讓孩子落實「聰明選，快樂吃」，健康長大。

(中時 )