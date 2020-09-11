迎接中秋節，彰化縣衛生局稽查各類販售通路並加強查核製作場所及應景餐飲業外，且同步執行抽驗月餅及原料、生鮮蔬果、應景及烤肉食品。（吳敏菁攝）

迎接中秋節，彰化縣衛生局稽查各類販售通路並加強查核製作場所及應景餐飲業外，且同步執行抽驗月餅及原料、生鮮蔬果、應景及烤肉食品。（吳敏菁攝）

迎接中秋節，彰化縣衛生局，強化除稽查各類販售通路並加強查核製作場所及應景餐飲業外，且同步執行抽驗月餅及原料、生鮮蔬果、應景及烤肉食品，此次抽驗共計 102 件，檢驗結果有1件蔬果農藥檢出殘留過量、1件豆乾檢出過氧化氫陽性，都來自外縣市，不合格率2.0％。

彰化縣衛生局抽件項目，包含檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、甜味劑、農藥、色素等項目，在強化稽查和重罰策略下，已經大幅提升食安意識，不合格率逐年下降。

這次檢出蔬果農藥檢出殘留過量是來屏東的檸檬，檢出農藥加保利3.92ppm（標準1.0ppm）及加保扶0.63ppm、3-酮基加保扶0.08ppm、3-羥基加保扶0.02ppm（標準0.5ppm）已經移送屏東縣衛生局。

另外，檢出不合格豆干角來自雲林，檢出過氧化氫陽性，依標準不得殘留，已經移送雲林縣衛生局。

彰化縣衛生局稽查科長黃美芳表示，依食品安全衛生管理法第15條規定，農藥殘留不符規定，處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰；檢出過氧化氫陽性，可依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，上述違規產品均已令業者下架，暫停販售，已移請轄區衛生局查察。

(中時 )