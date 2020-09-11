迎接中秋節，彰化縣衛生局，強化除稽查各類販售通路並加強查核製作場所及應景餐飲業外，且同步執行抽驗月餅及原料、生鮮蔬果、應景及烤肉食品，此次抽驗共計 102 件，檢驗結果有1件蔬果農藥檢出殘留過量、1件豆乾檢出過氧化氫陽性，都來自外縣市，不合格率2.0％。
彰化縣衛生局抽件項目，包含檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、甜味劑、農藥、色素等項目，在強化稽查和重罰策略下，已經大幅提升食安意識，不合格率逐年下降。
這次檢出蔬果農藥檢出殘留過量是來屏東的檸檬，檢出農藥加保利3.92ppm（標準1.0ppm）及加保扶0.63ppm、3-酮基加保扶0.08ppm、3-羥基加保扶0.02ppm（標準0.5ppm）已經移送屏東縣衛生局。
另外，檢出不合格豆干角來自雲林，檢出過氧化氫陽性，依標準不得殘留，已經移送雲林縣衛生局。
彰化縣衛生局稽查科長黃美芳表示，依食品安全衛生管理法第15條規定，農藥殘留不符規定，處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰；檢出過氧化氫陽性，可依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，上述違規產品均已令業者下架，暫停販售，已移請轄區衛生局查察。
(中時 )
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