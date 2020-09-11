「好想出國啊！」這是不是大家的心聲呢？現在不用出國就能玩韓國囉！即日起至10月6日止，全台遠百12家分店皆舉辦「韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動，百種韓國美食商品、化妝品、伴手禮及「由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權商品」，來一趟遠百就能買個痛快！現在就讓宋米秦，帶大家逛逛有哪些必買必吃的好物吧！

「韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動台中場有滿滿的韓國美食(圖/業者提供)

「韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動在台中大遠百最先開跑，時間為即日起至9月15日止；緊接著就是9月10日至9月21日的遠百寶慶、遠百花蓮、遠百板橋中山、台南大遠百、遠企購物中心；最後壓軸則是9月24日至10月6日止的遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義及高雄大遠百。

台中場現場還能品嚐道地魚板串、蜜汁炸雞、辣炒年糕，韓國道地國民美食魚板年糕泡麵組合優惠價150元。，鮮甜的魚板搭配順口的韓式泡麵，口感清爽不膩口。韓國外賣必點的韓式炸雞、蜜汁炸雞優惠價180元，辣炒年糕優惠價120元，大小朋友最喜歡的魚板串特價70元、兩串100元。此外這次特別「由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權商品」綜合沐浴洗臉巾套組、旅行收納袋、立體頭像室內拖鞋、立體造型隨身充電器、多功能手機固定環LOVE特別版。

韓國道地美食(圖/業者提供)

這次特別「由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權系列商品(圖/業者提供)

宋米秦(左3)為此次「韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動的特派員偕同遠東百貨商品部陳佑任協理(左二)台中大遠百店長藍卓成(右三)台中大遠百副店長張東明(右二)合照(圖/業者提供)

今日特派員宋米秦有一項任務，就是要挑選喜愛的攤位，再與工作人員猜拳，猜贏了就可以半價購入，輸了則要以原價購入2個商品。

對於韓國人宋米秦來說，來到「韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動就像是回到家一樣，興奮地開箱8種很夯又獨特的韓國美食及商品，包含只有台中及台南場才有的才有的整顆雞蛋的韓國雞蛋糕 ，另外由甜菜根、蘋果、紅蘿蔔攪打而成的健康飲品ABC果汁、番石榴膠原蛋白、韓國老牌螃蟹口味餅乾、經典辣炒年糕即食包、韓國傳統甜酒及燒酒、韓國人氣積木品牌 OXFORD奧斯佛兒童積木餐具組及沐浴組、由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權系列周邊商品、韓系美妝保養品，這些都可以在「韓流魅力盡在遠百」巡迴展售活動找的到，讓你不用飛出國也能買到、吃到韓國美食！

韓國道地美食(圖/業者提供)

遠東百貨總經理徐雪芳用心舉辦韓國展迄今八年 締造無數佳績(圖/業者提供)

由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權系列商品滿額贈黃色餐具組(左)、金屬餐具組(右)(圖/業者提供)

遠百還推出由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權系列商品萌翻滿額贈，凡於韓國展會場持HAPPY GO卡消費，當日單筆滿999元(含)以上，即贈由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權系列商品黃色餐具組，全台限量3000份。當日累積消費滿1800元(含)以上，即贈由G.O.A.T引進Kakao Friends韓國授權系列商品RYAN金屬餐具組，全台限量600份。憑韓國展活動現場當日單筆購滿599元(含)以上之發票，即可參加抽獎，有機會抽中「遠百6000元商品券+正官庄高麗蔘元禮盒」，全台限量12份。

(中時新聞網)