去到案發現場一定要特別注意，不然一不小心就有可能會被「祂」跟！承辦過無數弔詭刑事案件的退休刑警高仁和，在調查命案時，也曾被鬼跟過，他接受《中時新聞網》專訪，談到自己被好兄弟跟過兩年的恐怖經歷。

好兄弟別跟我 退休警查命案被鬼跟

高仁和回想到某年的大年初二，那天下著毛毛細雨，在分局裡值班突然接到一通電話，說我們轄區內有人輕生，高仁和拿著一把雨傘前往現場，發現頂樓女兒牆上有包藥物及眼鏡，地上擺放著一雙拖鞋，他靠在牆上往下一看，地面上能隱約看到一大灘血。高仁和得知屍體送往太平間後，看了一下發現，他手是先著地折斷，手臂的脛骨硬生生穿了出來，臉撞到地面後，整張臉也都側移跑到旁邊去，就立即聯絡檢察官及法醫進行驗屍，不料當天所有冰櫃都滿了，只好先將乾冰鋪在他身上。

醫院太平間冰櫃。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

高仁和說，其實一般太平間都會設有牌位的小靈堂，他拿了兩條白毛巾，想幫他的臉擦一擦，趕緊照完相採取指紋，但因乾冰緣故，導致身體呈現硬梆梆，手指也都扳不開，高仁和心想「你這樣我要怎麼幫你採指紋」最毛骨悚然的是，不到一秒鐘時間，死者手指就在大家面前一隻隻張開，大家都傻住了，採完指紋送驗後，才知道他有前科，母親得知孩子過世後，當天就中風，這件事最後也就以意外墜樓結案。

退休刑警高仁和（圖/高仁和粉專）

約莫兩三年，有天跟著學長去蘆洲，到了某一住處，裡面供奉著神像，結果師傅竟把他擋在外面，隨後拿起金紙剪了人形，綁在鈴鐺上響了幾聲，才讓高刑警進入家中，高仁和就大聲說，你到底在搞什麼東西！沒想到師傅語出驚人回應「你後面跟了一個人」高刑警揚言，不可能，不然你就把祂調出來跟我說話。

離奇的是，這位師傅從男聲變女聲，還跟他說「我姓林，單眼皮、臉微胖、皮膚略白，我死亡那天是你去處理的，因為你一靠近牆的那一剎那，我的魂魄『咻』的就跑進你嘴裡。」高刑警說，你跟著我，會影響到我！不料對方竟回，我不會害你，而且我也想離開，但我走不了，既然你想讓我走，至少要讓我穿得美美的走。最終高仁和買了一些水果及漂亮衣服，請師傅燒給對方，讓他能一路好走。

中時新聞網提醒您：輕生不能解決問題、民間習俗請勿盡信

（攝影剪輯／陳威成）

(中時新聞網)