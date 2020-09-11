基隆麥金路出現一處路口彎道，竟設計成直角90度，讓來往車輛產生視線死角，居民痛批，每次有車輛過彎都讓人膽戰心驚，對此，工務處妥協將其改為弧形彎道，避免人車爭道的危險。（吳康瑋攝）

基隆麥金路出現一處路口彎道，竟設計成直角90度，讓來往車輛產生視線死角，居民痛批，每次有車輛過彎都讓人膽戰心驚，對此，工務處妥協將其改為弧形彎道，避免人車爭道的危險。（吳康瑋攝）

基隆市政府日前將數條車流量大的路線，作為景觀示範道路來翻新，但安樂區銜接新北市的要道「麥金路」，卻出現一個路口彎道的人行步道，竟設計成直角90度，不僅車輛在轉彎時，會出現視線死角看不到轉角處行人，更引起居民痛批，路口做成垂直形狀，每次有車輛要過彎時，都讓行人膽戰心驚，生怕下一秒車子就會衝撞過來，因此形成民眾對道路安全的隱憂。

市議員鄭愷玲指出，彎道位於麥金路與樂利二街口，為壯觀社區約6千名住戶唯一的出入口，除了不少前往市場買菜的居民會經過外，更是在地學生的重要通學路，她說，直角彎道易形成內輪差，很容易發生危險，自己已要求市府工務處盡速改善，並於11日再赴現場勘驗，市府除已經將垂直彎道改為「有弧度的喇叭路口」，更將行人穿越道內遷至少一公尺，可以解決居民覺得車子太靠近的問題。

工務處公有建築科長廖俊育指出，工務處將人行道內遷，除了為了避免人車爭道，更也是為了將無障礙坡道、斑馬線及行磚線來整合劃設，他強調，工務處秉持「以人為本、永續發展」的基本精神，重新檢視既有市區道路斷面，擴增人行活動空間，並藉由改善人行環境的機會，重新打造街道的新樣貌，帶給居民更安全、舒適的生活空間。

根據交通事故統計資料，去年麥金路為10大易肇事路段之首，不少居民希望可以藉道路工程增設測速照相來改善違規情形，對此，基隆市交通隊指出，1、2月時該區共發生十件車禍，但在該區示範道路改善工程動工後，派出所配合市府及民代加強道安宣導，整年累計至9月11日止，共計19件，發生率已明顯降低。

(中時 )