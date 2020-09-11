台東市東海里里長陳嬰，與妻子胡月霞金婚50年，40年來里長一人當選兩人服務，夫妻兩服務到位，頗受里民肯定，陳嬰大方分享結婚多年來，愛太太如愛里民一樣，相互包容、相互扶持，攜手走過一輩子。

陳嬰笑稱自己是「古早人」，以前沒有自由戀愛的基礎，太太是富岡人，自己則住在市區，相識即是結婚，婚後才彼此慢慢相識、磨合，夫妻兩也表示，相處時偶爾會吵架，說夫妻不吵架是騙人的，只要不打架就好，但結縭多年維持婚姻的訣竅就是「互相」，雙方互相體諒對方，為對方著想，就像服務里民、為里民著想一樣。

陳嬰在39歲時投入里長選舉，即高票當選，之後一路蟬聯10屆里長，也第6屆當選時，地方贈與他「東方不敗，實至名歸」匾額，是他縱橫政壇的最佳寫照。

陳嬰擔任里長逾40年，目前台東政壇無人能及，因為他的里民服務沒有上限；在他心中，里民都是自己的好鄰居，里民辦喜宴時，太太要幫忙顧辦桌煮菜的柴火；也因30年前禮儀社並不盛行，里民服務還為往生者更衣、替喪家抬棺，其他服務如：倒垃圾、寄放鑰匙、社區巡邏都難不倒他。

此外，台東縣政府於11日舉辦縣民金鑽石婚世紀傳承婚禮慶祝活動，表揚共50對夫妻，陳嬰夫婦也在金婚表揚之列，縣長饒慶鈴讚許每一對的老夫妻相扶持走過歲月，可說是現在年輕一輩的典範，希望所有夫妻恩愛久久。

(中時 )