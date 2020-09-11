基隆地方法院讓在地高中生穿起法袍，體驗法治行動劇，實地體驗法律的重要。（吳康瑋攝）

為全面提升學生法治教育素養，基隆市政府攜手基隆地方法院推動法治教育政策，未來基隆市屬高中的學生，在畢業前一定要到法院參加一場專業的法律學習之旅，市長林右昌指出，為培育專業「國民法官」超前部署，除以課程帶領學生實際到法院旁聽，更讓學生穿法袍與進行模擬法庭，來學習法律知識，讓原本艱澀的法律變得有趣，他強調，法治是畢業前必修的一堂課。

林右昌指出，民主政治不只是投票選舉，公民才是民主政治的基礎，近年來包括司法體制跟法院與人民的認知比較疏遠，因此政府應該替學生建立法治觀念，培養負責任的公民，他說，雖然在學校中有公民課，但比較難以引起學生的興趣，這次透過與基隆地院攜手規劃法治課程，能讓同學提早建立起正確的法律價值觀念。

基隆地方法院長李麗玲指出，由於「國民法官」制度即將在2023年上路，法院透過生動的法治教育，將逐步推動在地國民參與審判準備工作，她說，未來市屬的四間高中，包括安樂、暖暖、中山及八斗高中的學生，都將在畢業前，藉由課程規劃，實地體驗青少年版模擬法庭、法院設施導覽等有趣的體驗情境，輕鬆把抽象的法律條文記起來。

來自八斗國中的林同學受訪指出，這一系列的法治體驗，讓他感到法律其實沒這麼嚴肅，在未來他也更願意去觀察、學習法律，對此教育處長林祝里表示，法治教育是社會基礎工程，為了深化法治教育，市府將與法院持續合作推動計畫，未來每位高中生在畢業前均能到法院參與體驗學習，全面提升基隆學生公民與法治素養。

(中時 )