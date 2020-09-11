義守大學今年迎接大學新鮮人，剛好巧遇義大30週年，校方特別邀請16位校園名師開設有趣又貼近生活的課程，安排創夢園區手作工作坊及邀請義大男籃隊員與新生切磋球技，讓新生喜愛新的學習環境。

義大校長陳振遠表示，今年新鮮人是最幸運的一群，因為剛好巧遇義大30週年，許多創新作法建置中，未來義大將以「跨域創新、競逐全球」為發展核心，鼓勵新生要跨學科領域及跨國家疆域，並善用義大在健康醫學與智慧科技上的兩大優勢，多元學習。

陳振遠說，為了對接全世界，義大將增設英語教學課程，除了提升同學英語能力，更希望大家往國際舞台邁步，放眼未來，培養自主學習、解決問題的能力，期許學生成為多工的傑出斜槓人才。

為了鼓勵學生跨域學習，義大今年安排數位學習網絡、交通安全、衛生保健、諮商輔導等適應課程；此外，義大今年也盛情邀請部落長老蒞校介紹魯凱族文化，協助新生更加認識部落現況。

另校方邀請學長姐分享經驗，就讀電影與電視學系的沈冠勳以學業、社團與感情為主軸，暢談如何豐富大學生活；應用日語學系蘇于絜則分享日本交換留學經驗，鼓勵跨域學習，陳振遠並頒發團體榮譽獎，期許學生未來四年大豐收。

(中時 )