梁崴正於內湖寶佳集團潭美畫廊舉辦個人作品展。（梁崴提供）

「清晨4、5點一個人走在山路，在四周的一片漆黑中，轉身只見360度動畫般的山水畫，下著雨，山煙飄邈。」就在這樣的山中即景中，梁崴潸然淚下，她突然體悟到周遭的黑暗，如龍捲風般翻擾的一切，都因她有著立足點而不會動搖，而她的立足點，是手中的畫筆。

自幼並沒有受過正統的美術訓練，梁崴笑稱小時候離藝術最近的距離，是小學三年級時畫了一隻蝴蝶在教室的公布欄上，而後的學生生涯，都在升學和幫母親打零工中度過。直到27歲她因緣際會走入敦煌藝術中心，面試時在幾幅畫作前，她選了一張自己喜愛的作品憑著直覺賞析，敦煌創辦人洪平濤聽完只說：「我等妳很久了！」那一刻，梁崴也發現自己生命中的畫布也等在那兒很久了。

27歲才首次拾畫筆，當時的她體驗了幾乎是「嘔吐式」的創作狀態，「當時幾乎是被靈感淹沒」拚命創作的她，彷彿把累積了多年的思考、閱讀、靈感全然渲洩。但一開始梁崴的創作並未受童年在農村放眼風景的影響，而是創作了一系列的瓶花，「第一幅畫是水仙」而且並不是從寫生而得，她坦言「對寫生沒有感動，可能從小就以眼睛在寫生了！」她以瓶花作為自畫像，瓶身如女體，花如容顏，但也有總被綑綁於一處的束縛。

在她的瓶花系列大受好評甚至有拍賣公司相中的同時，她卻毅然發現那已不是她的感動所在，毅然放下瓶花創作而投入風景、山水、抽象等系列創作，在經歷婚姻、育兒等階段，重拾畫筆的她以創作面對自己生命的選擇，「創作永遠是在感受現在或上一刻，哪一個更真實。」

對梁崴而言，創作是她面對、接受、療癒自我的過程，除了油畫，她在41歲時開始寫詩，曾在4個小時內寫完21首，對她而言創作必須承受孤寂，但也帶來自我表達的無限可能。過去與人甚少交遊的她，2017年赴北京打開與藝術圈友人的交流之門，她直言「像是戴上了氧氣筒」讓她更深切地從創作中了解自己。

對梁崴而言，生活的困頓，生命中的各種不被理解，都在自己找到對的立足點後，成為穿過霧霾的過程，她也希望透過畫作為觀者傳遞正能量，「最大的貧窮其實是來自於恐懼，知道自己為什麼而活，欣賞和接受生命，會發現世界上還有很多美好，別讓自己的抱怨成為病毒。」

今年梁崴甫榮獲政大社科院榮譽藝術家肯定， 9月並分別在政大社科院合院館南棟2樓空間藝廊與寶佳集團潭美畫廊舉辦個展。

(旺報 )