桃園市長鄭文燦認為這些工藝品可以跟公共藝術結合，如共融式遊具等。（張毓翎攝）

桃園市長鄭文燦（左）在陶板寫下「桃好嘉人」4字後，露出滿意表情。（張毓翎攝）

園方用馬賽克方式拼貼桃園市長鄭文燦（右二）的畫像給他。（張毓翎攝）

桃園市長鄭文燦11日下午到嘉義縣新港鄉板陶窯參訪，在交趾陶大師謝東哲陪同下，對交趾陶藝品的精湛工藝，頻頻點頭讚賞；鄭文燦憶起兒時說，小時候曾到磁磚工廠工作，但現在那間工廠已經不再營業，這次來嘉義，看到業者用更新穎的方式，推展交趾陶文化，並認為這些工藝品可以跟公共藝術結合，如共融式遊具等，既有復古特色，也有藝術造景風格。

鄭文燦表示，板陶窯展現台灣在交趾陶及板黏藝術，淵遠流長的歷史，園方用文創手法，將工藝品變得更有價值，他從小在鶯歌的陶瓷文化薰陶長大，看到這些工藝品覺得很熟悉、親切；傳統宮廟建築所使用的剪黏作品，幾乎都是嘉義藝師到各地去製作的，包括俗稱桃園大廟的景福宮，深深覺得嘉義是交趾陶的故鄉。

鄭文燦今日到板陶窯參訪，與縣長翁章梁相見歡，除了參觀交趾陶製作過程，聽完解說導覽後，兩人在園方準備的陶板上，分別寫下「桃好嘉人」、「桃喜嘉好」4個字，象徵嘉義縣和桃園市情誼長久，隨後一行人到新港奉天宮祈福參拜。

翁章梁表示，板陶窯是全台第1家利用隧道窯技術，生產廟宇剪黏和交趾陶的工廠，嘉義縣和桃園市都在發展觀光，2個縣市首長能彼此互相拉抬，能促進雙方的觀光效益，未來也能辦理學生2縣市的交流活動，讓學童獲得更多多元學習和體驗的機會，變得更聰明。

(中時 )