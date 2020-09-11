正修科大11日舉辦新生入學輔導活動，為讓新生感受重視，校長龔瑞璋送給新生「專業熱忱的能量」、「在地鏈結的眼力」及「解決問題的創造力」3顆大力丸，當場發射口哨飛箭，象徵把這些能力發送給同學，現場氣氛嗨到最高點。

正修科大新生入學輔導充滿歡樂氣氛，龔瑞璋給新生3顆大力丸，第1顆是「專業熱忱的能量」，搭配道具能量菠菜，讓專業熱誠能力成為實踐大學生社會責任的能量。

第2顆大力丸「在地鏈結的眼力」，搭配道具望遠鏡，龔瑞璋盼新生可以立足正修、放眼高雄，盡一己之力；另第3顆大力丸「解決問題的創造力」，搭配道具智慧光環，龔瑞璋期勉新生在生命中的每一天發揮創造力，為自己解決問題。

龔瑞璋說，技職教育強調就業競爭力，職場倫理及工作態度很重要，正修畢業生符合業界許多大廠的需求，尤其15萬畢業校友，更是學弟妹最大的後盾，對日後求職非常有幫助。

為落實大學對社會的責任，正修科大執行高雄市桃源區市外桃源偏鄉農特產開發暨行銷執行10件USR相關計畫，由老師帶著學生，發揮專業知識及創意活力，龔瑞璋期待新生加入團隊帶來更多新創意，成為高屏社區及產業發展的重要推手。

(中時 )