台灣好行「大鵬灣琉球線」試營運，連接高鐵左營站、東琉線碼頭、大鵬灣濱灣碼頭、大鵬灣遊客中心等，方便旅客出遊大鵬灣、小琉球。（潘建志攝）

台灣好行推出新路線「大鵬灣琉球線」，試營運往返高鐵左營站至大鵬灣，中途經過東琉碼頭及東港鬧區，對於要到大鵬灣及小琉球的遊客非常方便。未來大鵬灣管理處也將推出相關交通聯票及旅遊套票，讓遊客有更多優惠旅遊選擇。

大鵬灣琉球線從高鐵左營站出發後，停靠東琉線碼頭、屏客東港站、大鵬灣濱灣碼頭、大鵬灣遊客中心等站，單趟車程約71分鐘，平日往返各12班次，假日在試營運期間有機動班次。東港鎮內至高鐵左營站單程全票120元，大鵬灣至左營站單程全票153元。

新路線預計能吸引更多中、北部遊客，到小琉球的遊客搭乘「東琉線」交通船，可至東琉線碼頭站轉乘；搭乘「鵬琉線」交通船可至「濱灣碼頭站」轉乘。濱灣碼頭的小巨蛋日前啟用，已成為大鵬灣重要地標及熱門景點。

目前大鵬灣琉球線屬試營運，業者將視搭乘狀況做滾動式修正，包括時刻表調整、搭乘舒適度改善等。大鵬灣管理處後續也將推出交通聯票、旅遊套票、劃位服務等，結合高鐵、交通船、民宿等，提供更多旅遊選擇，讓民眾更省荷包。

新路線對東港居民也是一大福音，過去從東港居民到左營高鐵站只能搭乘「墾丁快線」，卻因為旅遊人潮多時常客滿，如今新路線開通，將有更多班次選擇。

(中時 )