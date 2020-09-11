嘉義縣政府執行智慧農業經濟服務計畫6個月，帶動12個地方產業示範場域，包括溫室培植瓜果類、露天種植鳳梨的農民及養殖戶，導入智慧農業應用，太保市約翰先生溫室農場園主葉柏慶透過這項計畫，在0.3公頃溫室引進智能設備，種植洋香瓜，啟用至今3個月，瓜果裂損率從20％降至5％。

葉柏慶表示，種植過程中，很多時候都靠「直覺」，而直覺就是經驗的累積，如果經驗不夠多就得靠「數據」，現今氣候變化劇烈，尤其在連續陰雨或大雨來襲時，無法隨時掌握溫室的溼度等環境條件，現在溫室建置了「氣象全站」、「土壤氣象站」2種智能設備，透過手機螢幕可第一時間知道環境準確的數值變化，有效管理，亦減少農損。

葉柏慶說，洋香瓜水分管理非常重要，若接近採收階段，下了一場大雨，過去因無法即時得知田間情況，通常會使其裂果1、2成，如今運用智能設備，就能知道採收前天氣不佳，及時做相關因應，此外，他的農產品過去以盤商收購為大宗，近日他還加入嘉義縣政府與富鴻網電商合作的網路平台，期待開創嶄新的商機。

縣府與富鴻網公司、安翌全球網路打造嘉義智慧農業經濟發展新策略，11日在約翰先生溫室農場舉辦成果發表會。富鴻網經理劉燦永表示，這項計畫執行6個月，農民給予的回饋良好，如提升30％管理效益、降低25％耕種成本及降低15％農損，統計至今，已協助產業增加400萬元營收。

(中時 )