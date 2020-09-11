屏東縣竹田鄉預計明年加入「國際慢城聯盟」，今年將先主辦「台灣慢城聯盟年會」，邀請台灣慢城聯盟會員參加，希望未來能為竹田觀光旅遊帶來新的定位，吸引更多人前來這座純樸客家小鎮深度旅遊及慢活、慢遊。

「慢城」是由義大利國際慢城組織所提倡的一種生活理念，加入條件為人口5萬人以下小鎮，需符合7大面向、8大公約及72項指標，以保護地球、回歸傳統生活文化為目地，目前全球有264個慢城，台灣則有4個。

台灣4個已認證的慢城，包括花蓮縣鳳林鎮、嘉義縣大林鎮及苗栗縣南庄鄉與三義鄉，加上竹田等還未被認證共11個鄉鎮，目前已組成「台灣慢城聯盟」，預計10月中在竹田舉辦「台灣慢城聯盟年會－慢遊竹田樂活節」，融合竹田鄉社區博覽會、新住民特色食展、竹田動漫展、頓物小旅行等活動。

竹田鄉長傅民雄表示，要加入國際慢城並不容易，要符合所有的條件與規定；原本義大利的國際慢城聯盟主席今年要到台灣參加年會，卻因為疫情關係作罷。台灣慢城聯盟計畫明年推薦屏東竹田及台東池上2鄉鎮，加入國際聯盟。

他說，加入國際慢城後不只是落實慢城小鎮的生活理念，也希望遊客到竹田不是只有走馬看花、隨便走走，而是深度旅遊及long stay，在竹田慢活、慢遊、慢食，享受竹田的人文歷史及美食。

(中時 )