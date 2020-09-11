彰化溪湖鎮東螺溪戀戀欒樹節活動將於本月19、20日兩天登場。（謝瓊雲攝）

每年秋季是台灣欒樹開花季節，彰化東螺溪畔長達1.5公里的欒樹綠色隧道十分優美。（謝瓊雲攝）

溪湖糖廠152巡道車將首度移師至欒樹綠色隧道。（湖埔社大提供／謝瓊雲彰化傳真）

邁入第4年的彰化縣戀戀欒樹節活動，19、20日將在溪湖鎮、二林鎮交界東螺溪畔舉行，今年更首度結合溪湖糖廠，將糖鐵5分車軌道重新鋪設於欒樹大道上，展示152巡道車，並有鐵道志工親自解說鐵道文化，鐵道迷不容錯過。

每年秋季是台灣欒樹開花季節，溪湖東螺溪畔長達1.5公里的欒樹綠色隧道變身金黃大道，由彰化縣政府委託湖埔社區大學舉辦欒樹節活動，年年融入在地文化、文創和食農教育等元素，吸引上千人共襄盛舉。

今年活動豐富多元，延續往年的生態闖關遊戲和泡泡派對，更增添在地文化傳承特色，白天將有陣頭表演，晚間則有2梯次免費的提燈籠夜遊雷神廟等活動，讓參與親子在解說員帶領下，認識在地百歲雷神廟「震福宮」的廟宇文化。

湖埔社大執行長林淑玲表示，東螺溪是彰化縣的母親之河，流經許多鄉鎮市，孕育了豐富生態；溪湖是糖鐵文化重鎮，今年首度和溪湖糖廠合作，將152巡道車帶至東螺溪畔，於綠色隧道中緩緩行走，原汁原味呈現昔日糖鐵風情，預計18日進行軌道鋪設，完成巡道車陳列展示，歡迎鐵道迷們屆時一起來感受充滿文藝氣息的欒樹節活動。

(中時 )